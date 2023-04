Bastoni | «Avevamo studiato la Juventus! Sapevamo cosa fare»

...dimarco ceduto a gennaio perchétroppi esterni, sanchez, eriksen.. inzaghi diventa il primo allenatore italiano a portare l'Inter in semifinale di champions e lo fa con Darmian Acerbi,...Prima Dzeko schiaccia di testa un cross di, pallone sul fondo. Poi Lautaro raccoglie in ... Ma tutti bene, anche Dumfries non l'mai visto così. Da quel momento parte la festa e l'Inter ...... però siamo ancora in Champions e primi in campionato, fino a 10 giorni faperso solo un ... dunque canonico 3 - 5 - 2 con Onana in porta, Darmian, Acerbi ein difesa, Dumfries, Barella, ...

Bastoni: "Avevamo studiato la Juve" | Video Sport Mediaset

Alessandro Bastoni ha parlato a Mediaset al termine della semifinale di ritorno con la Juventus, vinta 1-0. Queste le parole sintetizzate dalla redazione ...FERMO - Serata di violenza con una spedizione punitiva a Santa Petronilla e un ragazzo minorenne finito al pronto soccorso per le ferite riportate. Si riaccende l’allarme nel quartiere ...