Basket | Serie A1 2022 2023 | Napoli-Pesaro anticipata a sabato 29 aprile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In attesa di sapere quando si disputerà il match del ‘Maradona’ trae Salernitana, arrivano i primi spostamenti anche fuori dall’ambito calcistico. La sfida fra GeVie Carpegna Prosciutto, valida per la 29esima giornata dellaA die inizialmente in programma per domenica alle 17.30, è stata29alle 19. Una decisione presa alla luce “di quanto rappresentato dalla squadra di casa, in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcioin pari data, che potrebbero impedire l’afflusso al palazzetto delle squadre, degli ufficiali di gara e degli spettatori, creando un obiettivo ostacolo al regolare svolgimento ...