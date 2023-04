Basket | Serie A | ridotta ad 11 punti la penalizzazione di Varese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da 16 ad 11laa cui dovrà sottostare ildiA dia seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo. La Corte federale di Appello della Fip, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Openjobmetis Pall, ha decretato l’abbassamento della soglia dida 16 ad 11che potrebbero tornare utili ain lotta per conquistarsi un posto nella zona playoff. Con una nota è stato chiarito il contenuto del verdetto della Corte: “Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione”. Alla luce di questa decisione della Corte, cambia in questo ...