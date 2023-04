Basket | Serie A 2023 | Varese rivede la salvezza Ridotta a 11 punti la penalizzazione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cambia nuovamente la classifica dellaA di. La Corte federale di Appello ha ridotto lainflitta in precedenza alla Openjobmetis. Sono diventati undici iinflitti alla squadra lombarda e non più sedici, conche adesso si porta a 21in classifica al dodicesimo posto. Dopo il -16 per la Openjobmetis si era palesato l’incubo della retrocessione, con unaquasi impossibile da raggiungere a poche giornate dalla fine. Con questa revisione della pena, la squadra lombarda potrebbe festeggiare la permanenza nella massimagià da domenica, vincendo in casa contro Scafati e con anche la combinazione di altri risultati favorevoli.era stata penalizzata per ...

La società è stata punita per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato diA ...E' stata anticipata a sabato 29 aprile la partita tra Gevi Napolie Carpegna Prosciutto Pesaro, penultima giornata del campionato diA. Lo ha disposto la Lega'in merito ai profili di ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del Calcio Napoli in pari data, che potrebbero impedire ...Da 16 ad 11 punti la penalizzazione a cui dovrà sottostare il Varese diA dia seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo. La Corte federale di Appello della Fip , in parziale accoglimento del reclamo ...

