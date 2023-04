Basket | Saronno pronta a giocarsi il titolo lombardo di serie C

(Di mercoledì 26 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gli spareggi non hanno alcuna valenza pratica, servono solo a stabilire chi sarà la squadra campione lombarda di C Gold tra le quattro che hanno già in tasca il lasciapassare per la B Interregionale: ma, come aveva garantito coach Renato Biffi proprio a Il Notiziario settimana scorsa, la sua Robur li avrebbe affrontati con grandetà. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

(Foto Facebook - Robur) La partita Partenza brillante con il quintetto De Capitani, Beretta, Negri, Ugolini, Quinti che segna con continuità vicino al ferro. Il capitano Davide Tresso La classifica del girone Rosso Nervianese 40; Robur38;7 Laghi 36; Lissone 34, Professional Link Virtus Cermenate 28; Libertas Cernusco, Vigevano, Marnatese 26; Gorgonzola, Settimo

Basket, Saronno si gioca il titolo regionale di serie C Il Notiziario

Saronno sabato 29 in campo per accedere alla finalissima che mette in palio il titolo regionale di serie C di basket ...SARONNO – Il weekend sportivo del basket ha visto l’Az Robur Saronno, seconda al termine della regular season in C Gold e quindi promossa nel prossimo campionato di serie B ...