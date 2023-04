(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo essere stato chiamato per primo al Draft 2022,hato ildiof the Year al termine della sua stagione d’esordio nella NBA. Si tratta di un risultato importante e prestigioso per il nativo di Seattle con passaporto italiano, protagonista di una regular season davvero notevole con la maglia degli Orlando Magic. Il ventenne italo-statunitense è stato eletto infatti, incassando ben 98 voti di primo posto su 100 disponibili (gli altri due sono andati a Kessler) e collezionando 494 punti complessivi. A seguire nella graduatoria troviamo Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) con 241 e Walker Kessler (Utah Jazz) con 114. Il prodotto di Duke diventa così il terzo ...

la stagione La transizione alNba è stata da subito indolore perBanchero che ha prodotto una stagione davvero speciale al di là dei numeri, pur di tutto rispetto: 20 punti, 6.9 ...Marcucci già titolare di una pizzeria frequentatissima da studenti e atleti del Palasport ...professione bancario ha sempre accompagnato l'attività lavorativa con quella di allenatore di... anche lui scelto al Draft da numero uno e alla stessa età di, 19 anni. Abbonati per leggere ...00 Fortuna Sittard - AZ 0 - 3 CALCIO - SERIE B 16:15 Ternana - Pisa 2 - 1- LEGASERIE ...

Basket, Paolo Banchero conquista il premio di rookie dell'anno in NBA! Vittoria quasi all'unanimità OA Sport

Dopo essere stato chiamato per primo al Draft 2022, Paolo Banchero ha conquistato il premio di Rookie of the Year al termine della sua stagione d’esordio nella NBA. Si tratta di un risultato important ...La transizione al basket Nba è stata da subito indolore per Paolo Banchero che ha prodotto una stagione davvero speciale al di là dei numeri, pur di tutto rispetto: 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist ...