Basket | Eurolega 2022 2023 | successi per Barcellona ed Olympiakos | Zalgiris e Fenerbahce ko

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilspazza via loKaunas nel match valevole per gara 1 dei playoff dell’di. mediante il netto e perentorio punteggio di 91-69. Il club catalano si rende protagonista di una prestazione eccezionale sin dal primo quarto, quando riesce ad incamerare un vantaggio di dodici punti (25-13). Nel secondo parziale il copione della sfida non cambia, tanto che i padroni di casa incrementano ulteriormente il loro vantaggio con un 23-18. La ripresa è caratterizzata dalla reazione dei lituani, che rosicchiano qualche punto (18-22), ma negli ultimi dieci minuti iltorna a dominare imponendosi per 25-16, per un totale di 91-69. Successo tra le mura amiche anche per l’, che si sbarazza del ...