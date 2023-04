Basket | Eurolega 2022 2023 | i risultati dei playoff

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Idi tutte le partite deidell’di. Dopo un’appassionante fase a gironi, che ha visto qualche colpo di scena come l’eliminazione di Olimpia Milano e Anadolu Efes, è tempo di fase ad eliminazione diretta. Otto le squadre rimaste in gara, ovvero Olympiacos, Barcellona, Real Madrid, Monaco, Maccabi, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas e Fenerbahce. Solo una si aggiudicherà il titolo di campione: di seguito, tutti iper seguire il percorso delle squadre ancora in gara IL REGOLAMENTO TABELLONEORARI E TV QUARTI DI FINALEGARA-1 Martedì 25 aprile Ore 20:15 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv 67-79Ore ...

Poidi, ma anche pentathlon e curling. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e parole dei protagonisti. Di seguito il palinsesto sportivo di oggi.Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite di gara - 2 dei playoff dell'2022/2023 di. Dopo l'inizio delle serie dei playoff, proseguono i testa a testa con il secondo atto, che arriva ad appena 48 ore dal primo e con scenario immutato, visto che si ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olympiacos - Fenerbahce , sfida valida come gara - 1 dei playoff dell'2022/2023 di. Gli uomini di Bartzokas si sono dimostrati la squadra più completa e continua nei risultati, dominando la fase di Regular Season; ma ora si ricomincia da capo, e i ...

Basket, Eurolega 2022/2023: il Partizan passa in casa del Real Madrid, ok il Maccabi SPORTFACE.IT

EuroLega, Playoffs: il Barcellona senza problemi con lo Zalgiris in gara 1 di Manuel Zullo Tutto facile per gli uomini di Jasikevicius, che al ...Ogni mercoledì arriva “Basket Zone” versione podcast - disponibile sulle principali piattaforme tra cui Spotify - si parlerà di Serie A, Eurolega e tutte le alt ...