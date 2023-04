Basket | Corte d' appello Fip | ridotta da 16 a 11 punti la penalizzazione di Varese

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Lafederale d'della Fip ha ridotto da 16 a 11laalla pallacanestro. A renderlo noto la Fip con una nota sul proprio sito ufficiale: "Lafederale di, visto l'art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall.irroga alla stessa la sanzione di 11diin classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l'art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione".

