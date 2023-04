Bari | incidente stradale a Bitonto | morti 4 ragazzi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Ancora sangue sulle strade pugliesi. In un nuovo terribileche è avvenuto sulla Sp 231 nei pressi di, in provincia di, 4hanno perso la vita. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello scontro tra due autovetture hanno anche estratto dalle lamiere due feriti, in condizioni gravi. Ancora ignota la dinamica dell’. L'articolo proviene da Italia Sera.