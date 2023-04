Bari | incidente stradale a Bitonto | morti 4 ragazzi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ancora sangue sulle strade pugliesi. Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sonoieri sera in un gravissimoavvenuto sulla strada provinciale 231 nei pressi di, in ...

Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sono morti ieri sera in un gravissimoavvenuto sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di. La vettura, a bordo ...Ha i numeri di una tragedia , lo scontro mortale nel quale hanno perso la vita 4 giovani nei pressi di Bitonto , in provincia di. Altri due giovani hanno perso la vita. Il tragicosi è verificato intorno alle 23 di ieri sera, martedì 25 aprile, e ha chiesto l'intervento dei carabinieri, della polizia stradale e ...Quattro giovani morti e due feriti gravi. E' il bilancio di unstradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto, vicino a. Oltre alle quattro vittime, che avrebbero tra i 17 e i 27 anni, ci sono altri due feriti che ...

Tragedia a Bitonto, 4 ragazzi morti in un incidente stradale tra due auto. Altri 2 i feriti La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo scontro è avvenuto sulla Strada provinciale 231 alle porte di Bitonto in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine Scontro tra due auto sulla S ...Bari, 26 apr. - (Adnkronos) - Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sono morti ieri sera nel barese in un gravissimo incidente avvenuto ...