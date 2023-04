Barcellona-Zalgiris | Eurolega | ultime e diretta TV

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Questa sera alle 20, al Palau Blaugrana, ilospita lonella sfida valida per gara 1 dei quarti di finale di. Prendono così il via gli scontri validi per la fase ad eliminazionedel torneo, dopo l’intensa stagione regolare. Ecco dunque lee dove vedere inla gara. Il momento delIlsi presenta all’incontro dopo aver condotto un campionato da zone altissime della classifica. I blaugrana infatti hanno chiuso il girone al secondo posto con 46 punti: gli stessi del Real Madrid e 2 in meno della capolista Olympiacos. Nell’ultima gara disputata è arrivato un successo per 87-79 ai danni del Gran Canaria. Il momento dello ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Barcellona-Zalgiris Kaunas, sfida valida come gara-1 dei playoff dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...Questa sera alle 20, al Pala Blaugrana, si gioca il match Barcellona-Zalgiris valido per gara 1 dei quarti di finale di Eurolega.