(Di mercoledì 26 aprile 2023)è incedibile, almeno secondo il. L'ala brasiliana ha un contratto fino al 2027. Ma questo non significa che sia...

(4 - 3 - 3): ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Jordi Alba; de Jong, Pedri, Gavi;, Ferran Torres, ...Lo scorso 8 agosto il presidente delJoan Laporta annunciava la spericolata manovra ... con quel denaro era riuscito a finanziarsi gli acquisti di Lewandowski, Kessié,, Koundé, ...Commenta per primo Il Newcastle ha messo nel mirino, 26enne esterno offensivo brasiliano in uscita dal. Lo riporta Mundo Deportivo.

Barcellona, Raphinha sul mercato solo in caso di offerte mostruose Calciomercato.com

Potrebbe durare appena un anno l'esperienza di Raphinha con la casacca del Barcellona, che lo scorso luglio aveva acquisito il suo cartellino dal Leeds per 56 milioni di euro. Il rendimento dell'ala c ...L'offerta di rinnovo del PSG e quella del Barcellona in attesa di revisione. Riuscirà Lionel Messi a tornare blaugrana