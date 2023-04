(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cresce l'interesse per l'esterno da parte della, con ilche riflette: cessione o no?

Tra una condotta non invidiabile ed una serie di prestazioni che non hanno fatto urlare al miracolo,potrebbe finire sul mercato. Il progetto futuro delè incentrato sulla figura del proprio tecnico, Xavi, il quale non vedrebbe di buon occhio il brasiliano per stile di gioco. Così ...Commenta per primoè incedibile, almeno secondo il. L'ala brasiliana ha un contratto fino al 2027. Ma questo non significa che sia intoccabile. Se un club facoltoso della Premier facesse un'offerta ...(4 - 3 - 3): ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Jordi Alba; de Jong, Pedri, Gavi;, Ferran Torres, ...

Barcellona, Raphinha ha deluso e va in Premier League ItaSportPress

Potrebbe durare appena un anno l'esperienza di Raphinha con la casacca del Barcellona, che lo scorso luglio aveva acquisito il suo cartellino dal Leeds per 56 milioni di euro. Il rendimento dell'ala c ...L'offerta di rinnovo del PSG e quella del Barcellona in attesa di revisione. Riuscirà Lionel Messi a tornare blaugrana