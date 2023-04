Barbie con la sindrome di Down è in vendita negli USA FOTO

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La Mattel ha lanciato sul mercato USA la primacon ladi, per contrastare lo stigma sociale nei confronti di questa condizione e rendere la celebre bambola sempre più inclusiva. La nuovafa parte della collezione “Fashionistas”, una linea che si pone l’obiettivo di fornire ai bambini diverse rappresentazioni della bellezza e di abbattere i pregiudizi nei confronti delle disabilità fisiche. La NationalSyndrome Society, che ha collaborato con Mattel in questo progetto, ha dichiarato che si tratta di un “enorme passo avanti per l’inclusione“. La nuovacon ladi, nella sua scatola e fuori dalla confezione.La nuova bambola realizzata con il supporto della NDSS si presenta più ...