Barbie | arriva la prima bambola con la sindrome di Down Ellie Goldstein | “Mi sono commossa”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non è lavolta che la Mattel stupisce, lanciandosempre più rappresentative della società e inclusive. Dopo le bambole con l’apparecchio acustico, la protesi alle gambe e la sedia a rotelle,una giovane donna con ladi. L’azienda l’ha rilasciata sul mercato americano con l’obiettivo di dare la possibilità alla comunità di bambine e bambini con ladi «giocare con unache assomigli loro». A dirlo è Kandi Pickard, presidente e Ceo di NationalSyndrome Society (NDSS) che ha supportato la Mattel a realizzare la nuova. «Questa– ha aggiunto – ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per ...

Arriva la Barbie con la sindrome di Down AGI - Agenzia Italia

