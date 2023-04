Barbara Capovani | Seung non risponde al gip La zia | “Era lo Stato che poteva fare qualcosa | non mia sorella”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Sono una mamma e lei aveva tre figli. Siete nelle mie preghiere. Vi voglio bene”. Così la zia materna di Gianluca Paul, l’uomo accusato dell’omicidio premeditato della psichiatra, ha voluto “chiedere scusa a questa famiglia” parlando ai microfoni di Radio1 esprimendo il desiderio di conoscere i figli della vittima. Parlando del nipote, ex paziente della dottoressa ha detto: “Doveva essere curato. Non era miache, ma lo. Qui qualcuno deve intervenire perché sono situazioni che stanno succedendo tutti i giorni”. L’uomo, che a Pisa ha aggredito mortalmente fuori dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di cui era responsabile venerdì scorso, si è avvalso della facoltà di non ...

Infine, 'vogliamo rivolgere un pensiero alla collega, la psichiatra aggredita mortalmente da un suo paziente a Pisa, alla sua famiglia e a tutti i medici e gli infermieri che hanno ...di Germano Fiore Un uomo uccide una psichiatra che lo ha avuto in cura,. La notizia della morte della collega non mi ha sorpreso più di tanto. Chi fa lo psichiatra e non è superficiale sa che esiste un rischio implicito nel mestiere: meno di quello di un ...Psichiatra uccisa, la zia del killer: 'Lo Stato adesso intervenga' Non smette di far discutere l'omicidio della psichiatra di Pisa , brutalmente uccisa da un suo ex paziente.è stata presa a sprangate da Gianluca Paul Seung davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e lasciata lì agonizzante finchè non è giunta in ospedale dove i medici non hanno potuto ...

Chi era Barbara Capovani, la psichiatra uccisa La Repubblica Firenze.it

la psichiatra Barbara Capovani era morta qualche giorno fa a seguito della terribile aggressione che aveva subito fuori dalla clinica in cui lavorava da parte di un suo ex paziente. La donna aveva ...