(Di mercoledì 26 aprile 2023)

Nessuna sorpresa, Paolo, come da copione, stravince il premio di "Rookie of the Year", diventando il terzo giocatore dei Magic nella storia, dopo Shaquille O'Neal e Mike Miller (che peraltro è l'agente dell'azzurro). Settima vittoria consecutiva per i 76ers. Questa vale doppio. Perché arriva contro la squadra col miglior record a Ovest. E perché Embiid, snobbato tra i titolari dell'All Star Game, vince il duello con Jokic, quello tra i migliori centri Nba. Il lungo africano chiude con 47 punti, Harden in attacco fa un figurone. Gli eroi inattesi sono invece Niang, che con le triple tiene a

Banchero stravince! È il "Rookie of the Year": 98 voti su 100 per lui La Gazzetta dello Sport

La transizione al basket Nba è stata da subito indolore per Paolo Banchero che ha prodotto una stagione davvero speciale al di là dei numeri, pur di tutto rispetto: 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist ...