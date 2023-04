Balneari | Altroconsumo | “Attuare riforma vera | no a logiche anticoncorrenziali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Per il responsabile Relazioni Esterne: "continuerà a monitorare e a chiedere che sia attuata unaper favorire un’offerta di servizi più variegata che dia alle persone maggiore possibilità di scelta e per affrancare il settore dei servizidache rispondono solo ai bisogni degli operatori economici, lasciando indietro gli utenti privati" Il governo deve “tornare sui propri passi in merito a scelte che contrastano con i principi fondamentali della concorrenza, imparzialità e trasparenza, ripresi sia dalla direttiva Bolkestein sia dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2021”. E’ quanto dichiara Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne diin merito alla questione delle concessioni ...