(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mosca parla di successi e paradossalmente è lo stessoche smentice. I combattenti del Pmc 'Wagner' non hanno ancora raggiunto l'incrocio di(Artemovsk in russo), che è considerato di ...

Lo ha affermato il fondatore del gruppo Wagner Evgeny, smentendo rumors di stampa. . "Questo incrocio anon è stato ancora preso da noi. Siamo nelle vicinanze. È impossibile parlare ...... ha dettoin un messaggio pubblicato su Telegram. Secondo il fondatore del gruppo Wagner, ora le unità di Kiev sono ben addestrate e stanno arrivando ainsieme a un numero elevato ......delle Gorze armate ucraine ha dichiarato che le forze russe si stanno concentrando su, ... Le immagini mostrano il leader della milizia, Yevgeny, visitare un campo di addestramento e ...

Bakhmut, Prigozhin smentisce la stampa russa: “Non è vero che sia stata accerchiata” Globalist.it

Il fondatore del gruppo Wagner Evgeny Prigozhin, smentisce i rumors di stampa e dice che Bakhmut non è accerchiata ...Ma Medvedev torna a minacciare scenari apocalittici, avvertendo che la Russia "non esiterà ad usare per prima le armi nucleari". Zelensky: "Paese terrorista" ...