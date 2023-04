Avvocato Serra | “Presentati alla Procura elementi chiari Se Mourinho vorrà potrà esserci un incontro”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gabriele Bordoni,dell’arbitro Marco, ha commentato il deferimento ricevuto dal suo assistito, in meritolite con: “Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata dellaFederale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l’inchiesta né si è confrontato cone con la sua difesa”. Poi ha proseguito: “Marco ha portatoe convincenti a supporto della sua verità, negando recisamente le frasi contestate, ma dicendosi comunque dispiaciuto per quel proprio atteggiamento che, nel complesso, ha riconosciuto essere imperfetto; mentre da parte mia si sono mossi rilievi procedurali dirimenti”. Bordoni ha poi concluso: “Selo, potremo organizzare un ...

I giudici, Marco Lensi presidente, Antonio Plaisant e Gabriele, hanno accolto il ricorso ... La Eureka, rappresentata dall'Simone Uliana, ha chiesto l'annullamento della procedura ...... giovedì 27 aprile, sarà Stella Moris,e difensore dei diritti umani moglie di Julian ... "Imbavagliati" Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli - (Palazzodi Cassano, in Via ...... ad aprirlo sarà Stella Moris ,difensore dei diritti umani e moglie di Julian Assange (il ... Il festival è ideato e diretto da Désirée Klain con l'Istituto che ha sede a Palazzodi ...

Avvocato Serra: "Presentati alla Procura elementi chiari. Se ... SPORTFACE.IT

Gabriele Bordoni, avvocato dell’arbitro Marco Serra, ha commentato il deferimento ricevuto dal suo assistito, in merito alla lite con Mourinho: “Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata dell ..."Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata della Procura Federale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l'inchiesta né si ...