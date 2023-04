Avellino | c’è anche il fardello dei contratti | ecco la situazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Il 3 maggio è la data cerchiata in rosso in casa US1912. Dopo il silenzio stampa indetto dalla società guidata la famiglia D’Agostino, dopo la sconfitta contro il Monterosi Tuscia, la piazza brama per conoscere il futuro. Come sottolineato nelle scorse ore (leggi qui), il club ha intenzione di rivoluzionare di nuovo. Sulla sfondo c’è la figura del direttore generale. Carica che, salvo colpi di scena, sarà di Ernesto Salvini oggi al Siena con un passato al Frosinone. Il vero dubbio riguarda Massimo Rastelli, visto il contratto blindato. E non solo. La società irpina dovrà fare i conti per il secondo anno con ildei. Solo 6 dei 35 calciatori in rosa risultano in scadenza di contratto il prossimo giugno. Tra questi: Antonio Pizzella; Mario Perrone; Edoardo ...