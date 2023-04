Auto usate - Febbraio in calo | aumenta l' interesse per le ibride

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A, il mercato delletorna in territorio negativo. Secondo i dati elaborati dall'Unrae, i trasferimenti di proprietà sono stati 401.117, indell'1% rispetto al pari mese dell'anno scorso. In particolare, l'andamento è dovuto a una contrazione dell'1,5% per i trasferimenti netti (228.163) e dello 0,2% per le minivolture (172.954). Il primo bimestre rimane, comunque, in attivo grazie al contributo di gennaio: dall'inizio dell'anno, i trasferimenti sono stati 780.477 (+4%), di cui 450.734 netti (+2,6%) e 329.743 minivolture (+5,9%). Salgono le. Fra le motorizzazioni, il diesel risulta intra le preferenze dei contraenti, ma conferma la leadership con il 47,3% dei trasferimenti netti (49,6% a2022). In recupero i veicoli a ...

... ovunque le piazzole di ricarica vengonotranquillamente come parcheggi. Senza rispetto per ... che spesso ospitano turisti in arrivo dal Nord Europa inelettrica . Ergo: serve maggiore ...Febbraio 2023 si è concluso con un leggero calo dell'1% per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà nel mercato dellein Italia. In particolare, sono stati effettuati 401.117 passaggi di proprietà rispetto ai 404.966 registrati a febbraio dello scorso anno. I trasferimenti netti sono diminuiti dell'1,5% ...Leasys ha pensato anche a una formula che abbraccia l'economia circolare: si chiama As New e proporràLeasys, rimettendo sul mercato veicoli ancora efficienti e sicuri e che, grazie al ...

UNRAE, mercato delle auto usate in calo a febbraio 2023 HDmotori

Secondo il Global EV Outlook 2023 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia non si torna più indietro: quest'anno le vendite di auto elettriche saranno il 18% del totale globale ...DEK: [6791183] KIA XCEED con motore 1000 turbo benzina. Equipaggiamento completo di: cerchi in lega da 18 fari full led clima automatico bizona sensori di parcheggio post. con telecamera interno pelle ...