Auto si schianta contro guardrail e prende fuoco | muore a 19 anni carbonizzato

ORTELLE/ANDRANO - Un'si è schiantata contro la cancellata di una villetta nel centro del paese, l'altra si è ribaltata dopo aver colpito un palo dell'illuminazione: è stata una serata segnata da un doppio incidente ...Scappa dalla polizia e va a schiantarsi contro un'posteggiata. Inseguimento con arresto nella notte. Un uomo di 38 anni, al volante di un Fiorino, è stato arrestato per non essersi fermato all'alt della polizia e per avere aggredito due agenti. ...Accanto ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce bianca , che ha soccorso il conducente dell'che ha riportato delle ferite .

Cinque giovani in ospedale dopo lo schianto contro un camion TrentoToday

ANCONA - Che spavento nella notte in via Monte San Michele ad Ancona: un ragazzo di 23 anni per cause ancora in fase di accertamento ha perso all'improvviso il controllo dello scooter e ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...