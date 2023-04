Auto degli atalantini danneggiate fuori dallo stadio | “Sono stati i romanisti”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Bergamo. Raffica dilunedì sera in un parcheggio di via Corridoni. Lo denunciano alcuni tifosiche, dopo aver seguito la partita contro la Roma allo, sitrovati con i finestrini delle loro vetture infranti e gli abitacoli ripuliti. Qualcuno avrebbe trovato appiccicato sulla portiera un adesivo della Roma. A denunciare l’accaduto un tifoso bergamasco che aveva parcheggiato la suain via Corridoni, nel posteggio del supermercato Aldi. L’uomo aveva poi raggiunto loa piedi per assistere al match Atalanta-Roma: “Quandoarrivato i lampioni a led erano tutti accesi e l’area era ben illuminata – scrive -. Nessunaera parcheggiata al didagli stalli”. Così il ...