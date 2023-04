(Di mercoledì 26 aprile 2023) Fotogallery -, prima passeggiata al parco con Cesare Augusto GRAZIE FERRAGNEZ! Fotogallery - Luca Vezil ex di Valentina Ferragni (tornata ancora single) CAPELLI LISCISSIMI ...

Aurora Ramazzotti si racconta: "Il mio parto complicato" TGCOM

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poche settimane (Cesare Augusto è nato il 30 marzo) e piano piano sui social condivide le emozioni di questa nuova fase della vita e le prime foto con il suo cuc ...“In gravidanza ero molto stanca. Ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo la risposta era ‘Vedrai vedrai, sarai ancora più stanca dopo!’. È passato quasi un mese e sto ancora aspett ...