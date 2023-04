Attenzione al microstress | provoca l’invecchiare precoce | come riconoscerlo e difendersi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) C’è stress e stress. Quello a piccole ma frequenti dosi giornaliere può anche essere più micidiale di attacchi singoli e più eclatanti. Parola di scienziato. Non è detto che lo stress debba per forza manifestarsi in forma violenta e massiccia per turbare la nostra vita. Spesso si insinua nel nostro quotidiano senza che ce ne accorgiamo,un tarlo silenzioso che scava piano piano fino a logorarci l’esistenza. Se vi capita di arrivare a fine giornata stremati senza un motivo particolare, di avere sensazioni ricorrenti di ansia e tristezza anche in assenza di eventi scatenanti, di sentirvi giù di morale e costantemente stanchi, potreste esserne affetti anche voi. Spesso ilentra nella nostra vita senza che ce ne rendiamo conto. (Ilovetrading.it)Il “” è una forma particolarmente insidiosa di stress, difficile ...