Attaccato da un toro mentre passeggiava | 30enne in gravi condizioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Incornato più volte da unfaceva una passeggiata vicino casa. È accaduto a undel salernitano, ricoverato indopo essere stato assalito da una Laureana Cilento. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile. L’animale stava pascolando, senza dare alcun segno di nervosismo, quando all’improvviso ha iniziato a caricare il, che stava semplicemente passeggiando vicino la sua abitazione. A far scattare ilpotrebbe essere stato un movimento brusco dell’uomo, che ha subito diverse fratture, in particolare nella zona del torace. Illo ha prima incornato più volte al torace, al bacino e ai glutei. Poi ha continuato a colpirlo anche quando si trovava a terra, ...

Un giovane 30enne è statoe incornato da unriportando gravi ferite. E' ora ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Laureana Cilento. Il giovane era ...Il concorso, tanto discusso e, è ripreso in modo normale, dopo l'allontanamento delle ... Hellboy (Avventura, Fantasy) in onda alle 21 su 20 , un film di Guillermo del, con Ron Perlman, ...è parlando che potrai allontanare il forte nervosismo. È legato al contesto, all'atteggiamento ... e potresti sentirti turbato,, maltrattato da qualcuno vicino a te (collega, superiore) ...

Cilento, attaccato da un toro in strada: incornato al torace e al bacino. Grave 30enne Corriere

Incornato più volte da un toro mentre faceva una passeggiata vicino casa. È accaduto a un 30enne del salernitano, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato assalito da un toro a Laureana ...Paura ieri pomeriggio a Laureana Cilento per un 30enne che è stato attaccato da un toro. Il malcapitato si trovava vicino all'animale quando quest'ultimo si è imbestialito colpendolo in più punti del ...