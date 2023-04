ATP Madrid 2023 | definito l’avversario di Lorenzo Musetti Non ci sarà un’attesa rivincita…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del torneo ATPha battuto il peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco ed ora affronterà nel secondo turno, quando entreranno in gioco le 32 teste di serie,, numero 15 del seeding. Si tratterà del terzo confronto tra l’azzurro ed il teutonico, il secondo sul circuito maggiore: il primo risale al 2020, quando al Sardegna Open arrivò la vittoria diai quarti di finale per 6-2 6-4. Il primo confronto in assoluto era arrivato al Challenger di Todi, sempre nel 2020, con il successo del tedesco agli ottavi per 3-6 6-4 6-3. Rinviato, dunque, il secondo confronto col peruviano Juan Pablo Varillas, cheaveva incontrato per la prima volta ...