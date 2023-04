ATP Madrid 2023 | avanzano Wawrinka | Ruusuvuori e Gasquet | out Schwartzman Primo successo in un 1000 per Matteo Arnaldi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È terminata poco fa la prima giornata del Mastersmaschile di. Sulla terra rossa spagnola si sono disputate oggi le prime 16 partite valide per ilturno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è. Vincono all’esordio Stanislas, Richarded Emil. Lo svizzero batte lo statunitense Maxime Cressy per 6-7(3) 6-3 7-6(4) al termine di un match ricco di emozioni, il francese si impone contro il classe 2006 spagnolo Martin Landaluce con un netto 6-2 6-1, mentre il finlandese sconfigge il francese Ugo Humbert con un doppio 7-6, regalandosi così il secondo turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1). Niente da fare invece per l’argentino Diego ...

... il 22enne tennista ligure ha superato al primo turno nel torneo diil francese Benoit Paire,... conquistando anche il suo secondo successo nel circuito, che segue quello di una settimana fa ...Obiettivo aIn termini di risultati voglio vincere il torneo, ma realisticamente voglio ... Photo credits: Corinne Dubreuil//Tour Andy MurrayMatteo Arnaldi ha trovato il primo successo in carriera in un Masters 1000 battendo 6 - 1, 3 - 6, 7 - 6 il francese Benoit Paire al primo turno del torneo di. Dopo aver vinto il primo matcha Barcellona, il 22enne ligure (n.105 del ranking) si è ripetuto superando in una sfida tra qualificati l'ex n.18 del mondo, oggi 161 della classifica. Al ...

Atp Madrid, Arnaldi continua a sognare: battuto Paire, ora c'è Ruud Corriere dello Sport

