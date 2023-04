Atletica | Schwazer | “Grato della mia carriera Mi sento molto più uomo rispetto a prima”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Raccontare la mia storia davanti alle telecamere non è stato duro, negli ultimi anni sono già state evidenziate tutte le mie vicende. Non ho niente da nascondere e non ho problemi a mettermi nuovamente a nudo. La cosa più difficile è stato ricordare cose successe quasi vent’anni anni fa”. Sono le parole, ospite di ‘Non Stop News’ su RTL 102.5, di Alex, protagonistadocuserie disponibile su Netflix che racconta la vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il più famoso marciatore azzurro. “Ricordare certe cose è certamente un po’ doloroso, ma ormai sono cose passate. Ho lavorato duramente per superare certe vicende, nella quotidianità non mi toccano più come”, continua. “Ho vinto le Olimpiadi, quindi sono andato ben oltre i miei sogni. Sono...

... adesso Watch è in grado di capire quando vi state allenando sulla pista die a quel punto ... il chatbot che spoglia le donne di Diego Barbera Il caso Alexè qualcosa che aspettavamo ......per l', disciplina ad alta esposizione a dubbi, sospetti e altro, come per qualunque sport individuale (e non solo) basato su resistenza e performance. Roba che scotta, Il caso Alex,...Ad allargare lo sguardo, a leggere gli scandali del calcio, le macchinazioni per la Superlega , il doping che interessa ciclismo, boxe, mma, l', ci si rende conto che Alex, ragazzo ...

Atletica, Schwazer: "Grato della mia carriera. Mi sento molto più ... SPORTFACE.IT

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ex rettore sulle dure accuse dell’allenatore andate in onda nella serie tv: "Cerca notorietà. I processi parlano per me. Querele Ci penserà il mio legale".