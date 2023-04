(Di mercoledì 26 aprile 2023) Stupire, perdersi e ritrovarsi.ha dovuto affrontare un po’ tutto questo nel corso della sua giovanissima carriera e, indubbiamente, quanto accaduto negli Europei Indoor dia Istanbul (Turchia) è stato un segnale importante.è stata senza dubbio tra i grandi protagonisti dell’Italia nella rassegna continentale, conquistando un’eccellente medaglia d’argento nel salto in lungo con una misura notevolissima, ovvero 6,97 metri, nuovo record nazionale al coperto. La 20enne toscana è stata distante dall’oro della britannica Jazmin Sawyers appena tre centimetri. Un motivo in più per continuare ad allenarsi con grande impegno e crescere sempre più di livello. Messi alle spalle i problemi fisici delle stagioni passate, la figlia di Fiona May può ora guardare con ottimismo al prossimo futuro, ...

A presenziare ancheIapichino , reduce dagli ottimi Europei indoor di marzo ad Istanbul: ' ... 'L'italiana è in grandissima crescita anche grazie a tantissimi giovani , come si è visto ...E' questo l'auspicio della 20enne lunghista azzurraIapichino a margine della presentazione,... "L'italiana è in grandissima crescita anche grazie a tantissimi giovani, come si è visto ...... la manifestazione è in programma il 2 giugno allo stadio diRidolfi del capoluogo toscano. Cosimo Guccione, il meeting director del Golden Gala Marco Sicari e la saltatrice in lungo...

Atletica, Larissa Iapichino: "Voglio migliorare il mio primato all'aperto!" OA Sport

"Il mio obiettivo primario in questa stagione sarebbe di migliorare il mio record personale all'aperto, che è ancora di 6,80 metri ed è del 2020. Mi piacerebbe ritoccarlo". (ANSA) ...A Firenze si è tenuta questa mattina la presentazione del Golden Gala, appuntamento in programma il prossimo 2 giugno.