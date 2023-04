Atalanta-Roma | coda polemica | insulti e minacce a Palomino e De Roon sui social

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Bergamo. Non è mai stata una partita come le altre e probabilmente mai lo sarà. Anche questa voltaha lasciato strascichi polemici più che pesanti, che si stanno manifestando, come spesso capita, soprattutto sui. Il bersaglio principale in questo caso è José Luis, autore a quattro minuti dal novantesimo di un fallo piuttosto duro su Paulo Dybala. Il centrale argentino è stato punito da Irrati con un cartellino giallo, anche se molti giallorossi, Mourinho compreso, avrebbero ritenuto più consona un’espulsione, tesi sostenuta anche da diversi opinionisti. Il numero 21 giallorosso ha sentito il colpo e, come confermato dal suo allenatore, ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo, che ha peggiorato le sue già precarie condizioni fisiche, visto che conviveva da giorni con un problema ...