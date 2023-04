Atalanta | Gasperini lancia il 3-3-3-1 per la rincorsa europea

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La novità tattica di Gian Piero, allenatore dell’, in vista delle ultime giornate di campionato Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gian Pierosarebbe pronto a proporre il 3-3-3-1 visto in-Roma fino al termine della stagione. Nella vittoria contro i giallorossi il lavoro di copertura di De Roon è stato fondamentale, con il trio composto da Ederson-Pasalic-Koopmeiners dietro l’unica punta Zapata. Un modulo che lascia più il possesso palla agli avversari, ma che sta portando risultati importanti che potrebbero rivelarsi decisivi per centrare un piazzamento europeo.

