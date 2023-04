(Di mercoledì 26 aprile 2023)annunciaS 13da 13,3 pollici. Il laptop ultraportatileda 13,3? piùalè lopiù ecologico di sempre, con un design leggero e prestazioni al massimohaoggi il nuovoS 13(UX5304), il laptopda 13,3 pollici piùal. È anche lopiù ecologico di sempre e porta le qualità tipiche del marchio. Come il design ultraportatile, la sostenibilità e le prestazioni in movimento, a un nuovo livello. Tra i punti chiave di questoabbiamo: Supere leggero – profilo da 1 cm e ...

hail nuovo Zenbook S 13 Oled (UX5304), il laptop Oled da 13,3 pollici più sottile al mondo . Il computer è animato dal processore Intel Core i7 di 13a generazione con 32 GB di RAM ...... verrà lanciata l'11 maggio ROG Ally è la nuova console portatile diROG che debutterà a ... La data per il lancio è fissata all'11 maggio, e proprio in queste ore AMD haRyzen Z1 e Ryzen ...NVIDIA hal'arrivo della nuova GPU GeForce RTX 4070, con architettura NVIDIA Ada Lovelace e la ... presso i rivenditori selezionati e dai principali fornitori di schede come, Colorful, ...

ASUS: annunciato Zenbook S 13 OLED, il più sottile al mondo tuttoteK

ASUS ha ora fornito altri pezzi del puzzle ROG Ally. Dopo che AMD ha presentato la serie Ryzen Z1, ASUS ha ora fornito ulteriori dettagli sul display, una data di uscita e ha accennato al prezzo, oltr ...(Adnkronos) - Asus ha annunciato il nuovo Zenbook S 13 Oled (UX5304), il laptop Oled da 13,3 pollici più sottile al mondo .Il computer è animato dal processore Intel Core i7 di 13a generazione con 32 ...