Astrofisica | nuova scoperta sui buchi neri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) -sui, corpi celesti con un campo gravitazionale così intenso - ovvero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente grande - che dal suo interno non può uscire nulla, nemmeno la luce. Un team internazionale di scienziati, a cui partecipano anche i ricercatori dell'Istituto Nazionale di, ha utilizzato nuove osservazioni a lunghezze d'onda millimetriche per 'fotografare' per la prima volta la struttura ad anello che rivela la materia che cade nel buco nero centrale, insieme al potente getto relativistico, nella prominente radiogalassia Messier 87 (M87). L'Inaf riferisce che le immagini mostrano l'origine del getto e il flusso di accrescimento vicino al buco nero supermassiccio centrale. Le nuove osservazioni sono state ottenute ...