Assessore alla Legalità del Comune di Napoli | “Partita con la Salernitana meglio domenica”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’deldi, Antonio De Iesu, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della questione del possibile rinvio della sfida contro laper garantire un’eventuale festa scudetto più controllata: “Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, semmai diamo un esempio. Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l’Osservatorio per giocare. Giocaredici darebbe una mano a razionalizzare l’utilizzo delle Forze dell’Ordine. Sono tutti temi al vaglio dell’Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di giocare...

"Il trattamento termico " spiega l'all'Ambiente Marzio Olivero " effettuato con una ...una tecnica moderna ed ecologica per il trattamento delle zone in ambito urbano soggettecrescita ......misure ministeriali emanate per il contenimento della pandemia degli anni scorsi - dice l'... Cogliamo questa opportunità dal Decreto Milleproroghe che ha spostatofine del 2023 la ...... i consiglieri comunali Gianluca Crocetti e Paola Fontana, l'allo sport e vicesindaco ... collaboratore tecnico di Marco Giampaolo si alternerannomusica di Bip Gismondi e dalla ...

Nuova sede Uil in via Cappuccina: l'assessore Venturini alla ... Live Comune di Venezia

All’evento, in programma nella sede di Piceno Consind, interverranno, fra gli altri, il Presidente della Provincia Sergio Loggi, il sindaco Marco Fioravanti e Domenico Procaccini presidente della stru ...(Adnkronos) – Sono stati evacuati in via precauzionale gli abitanti della palazzina di via Giannetto Valli, nel Municipio XI, in corrispondenza della quale nella prima mattina di oggi si è aperta una ...