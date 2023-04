Ascolti tv | vince ‘Ti Anselmi’ su Rai1

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – La fiction ‘Tina Anselmi – Una vita per la democrazia’, trasmessa daieri martedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, è stata il programma più seguito della prima serata televisiva, con 2.878.000 spettatori e il 16.1% di share. Al secondo posto, ‘Luce dei Tuoi Occhi 2’ su Canale 5, con 2.552.000 spettatori e il 14.6% di share. Terzo piazzamento per ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.344.000 spettatori e il 10.2% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai2 (1.158.000 spettatori, share 7.2%), ‘DiMartedì’ su La7 (973.000 spettatori, share 5.9%), ‘#Cartabianca’ su Rai3 (833.000 spettatori, share 5.1%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (743.000 spettatori, share 5.3%), ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 (286.000 spettatori, share 1.7%), ‘Miami Beach’ sul Nove (255.000 spettatori, share ...