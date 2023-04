Ascolti tv martedì 25 aprile 2023 | Tina Anselmi una vita per la democrazia | Luce dei tuoi occhi 2 | Le Iene | Di Martedì | dati Auditel e share

(Di mercoledì 26 aprile 2023)tv25, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anchesera, peraltro giorno prefestivo, tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le ...

Mattinata particolare rispetto al solito quella di oggi,25 aprile 2023, per il palinsesto del primo canale della Rai, dato che il programma condotto ... forte del successo inavuto ...... la prima puntata (trasmessa lunedì 21 marzo) ha avuto una media d'di 3milioni 236mila ... verrà recuperata già l'indomani, quindi il programma andrà in onda eccezionalmente2 maggio.... la domenica targata Mediaset continua a riscuotere enorme successo a suon di(intorno al ... Ricordiamo che Terra Amara non andrà in onda lunedì 24 e25 aprile in occasione del "ponte" ...