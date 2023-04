Ascolti tv ieri | crolla Luce dei Tuoi Occhi | boom per Belen e De Martino

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Glitv di25 aprile 2023 hanno registrato un crollo perdeisu Canale 5. La terza puntata, eccezionalmente in onda di martedì in prima serata, ha ottenuto 2.552.000 spettatori, 14.6% di share. La scorsa settimana erano stati 2.668.000 spettatori a vedere la puntata, pari al 16.3% di share; il debutto della seconda stagione, invece, aveva totalizzato 2.707.000 spettatori, 16.5%. Vince Tina Anselmi su Rai1 senza gloria in share: 16.1% e 2.878.000 spettatori.perRodriguez al timone de Le Iene su Italia 1: 1.344.000 spettatori, 10.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Dalla Strada al Palco 1.158.000, 7.2% Rai3 #Cartabianca 833.000, 5.1% Rete4 Fuori dal Coro ...

...di E' sempre mezzogiorno di oggi è stata Antonella Clerici stessa alla fine della diretta di(... gennaio e febbraio, sia The Voice Senior che The Voice Kids, forte del successo inavuto ...... invece, rispetto alla settimana scorsa: da poco più del 23% il realityè sceso al 22%, ma si tratta di un calo quasi irrilevante. L'isola dei famosi, seconda sfida in: il confronto con ...tv lunedì 24 aprile 2023: il pomeriggio Boom di Bella Ma' di Diaco all'8%, Pomeriggio Cinque in forte alo al 14.6% con 1.3 milioni di utenti. Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.

Ascolti tv, lunedì 24 aprile 2023: Il commissario Montalbano (18.1%), L’Isola dei Famosi (22.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 25 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv martedì 25 aprile 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida ...