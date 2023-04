Ascolti tv | i dati di martedì 25 aprile 2023

Leggi su 361magazine

Nella serata di ieri,25, in onda su Rai1 Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha conquistato 2.878.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Luce dei Tuoi Occhi 2 ha registrato 2.552.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco raggiunge 1.158.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Le Iene porta a casa 1.344.000 spettatori e il 10.2%. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 833.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 743.000 spettatori (5.3%).