Ascolti Tv 25 aprile 2023 | Tina Anselmi precede di poco Luce dei Tuoi Occhi

(Di mercoledì 26 aprile 2023)25, in prima serata su Rai1- Una vita per la democrazia ha conquistato una media di 2.878.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5dei2 una ...

252023, in prima serata su Rai1 Tina Anselmi - Una vita per la democrazia ha conquistato una media di 2.878.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Luce dei Tuoi Occhi 2 una ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 25: domina Napoli - Milan. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, Tina Anselmi ...tv martedì 252023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.366.000 spettatori (22.1%); Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.968.000 ...

Ascolti tv e dati Auditel 24 aprile: l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi batte il commissario Montalbano Virgilio Notizie

(Adnkronos) – La fiction ‘Tina Anselmi – Una vita per la democrazia’, trasmessa da Rai1 ieri martedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, è stata il programma più seguito della prima ...Il palinsesto tv nella serata di martedì 25 aprile 2023 ha offerto un ventaglio di possibilità al pubblico italiano. Tra film tv, fiction e programmi di intrattenimento, ecco i dati Auditel del prime ...