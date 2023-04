Ascoli Vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani devono consolidare una classifica che al momento non è preoccupante, mentre i toscani.sono in odore di playoff che vanno ancora conquistati.Vssi giocherà lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Del Duca.VS: LE(3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Giordano, Collacolo, Buchel, Proia, Caligara, Dionisi, Gondo. All. Breda(4-3-2-1): Nicolas, Hermansson, Barba, Caracciolo, Calabresi, Nagy, Torregrossa, Marin, Morutan, Sibilli. All. D’AngeloIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 1 maggio 2023 alle ...