(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laviene potenziata per dare una mano ai tanti che vogliono aderire. Ecco come funziona la novità. Ladelleè un tema caldo e dal Governouna buona notizia. È stata la Legge di Bilancio del 2023 ad introdurre laquater della quale tanto si è parlato. Si tratta di una via comoda per definire le pendenze con il Fisco. Adessono delle novità integrative dal Governo che faranno piacere ai contribuenti. Il termine per le domande all’Agenzia delle Entrate-Riscossione originariamente previsto per il 30 Aprile slitta al 30 giugno 2023.con la– ilovetrading.itAnche un’altra data viene fatta a slittare in avanti a vantaggio dei ...

... un abitino nero sotto il ginocchio, i tacchi di tre centimetri e il viso- naturale di chi ... perché un'alta percentuale di commentiproprio dai monegaschi " si sia creata una spaccatura ...Il Gladiatore 2:il sequel del film con Russel Crowe Il Gladiatore racconta una storia immaginaria su uno sfondo storico reale, quello della Roma di Marco Aurelio e poi di Commodo. Massimo ...Bello il gruppo GT dove il campione Lucio Peruggini dopo il primo roundda leader su Ferrari 488 Challenge EVO in versioneCup, ma questa volta le GT3 saranno due: la bella Aston Martin ...

Arriva la super rottamazione cartelle e dura due mesi in più: addio debiti iLoveTrading

Non sempre il colpo di mercato più importante arriva da lontano, a volte lo hai già in casa. È il caso della Benetton Treviso che ha annunciato il rinnovo per ben tre anni il contratto con il mediano ...Il politologo Valerij Solovej è convinto che ci siano più Putin, nonostante le smentite. Un sosia servirebbe per esempio per fare atto di presenza in occasioni particolari, come le visite in zona di g ...