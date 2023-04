Arriva la Barbie con sindrome di Down | per celebrare l' inclusione

Dopoin sedia a rotelle, con la vitiligene e l'apparecchio acustico,lacon sindrome di Down. La nuova bambola, ha annunciato la Mattel, fa parte della lineaFashionistas, creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di ...dopo la"Curvy", quella molto alta e quella molto bassa, fino ad arrivare, in anni più recenti, alla bambola non udente, quella sulla sedia a rotelle e quella con una protesi alla gamba. L'...'E' stato un onore lavorare con il brandsulla bambolacon sindrome di Down', ha dichiarato Kandi Pickard, Presidente e CEO di NDSS. 'Questo significa molto per tutte le persone con ...

Arriva la Barbie con la sindrome di Down AGI - Agenzia Italia

"Questa Barbie ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione" Nel nostro immaginario, la Barbie continua a essere simbolo di un certo tipo di donna: bionda, magra, bel ...