Arriva la Barbie con la sindrome di Down | svolta epocale | “Così i bambini potranno imparare che ognuno è diverso”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Latutta curve, shopping e giri in auto da corsa? Tranquilli. Già da un po’ di tempo se la deve vedere con le altre sue simili, diverse da lei perché ispirate alle realtà: più vere e autentiche, se pur di plastica. La nuovata è lacon ladi, esempio di inclusione che mira a offrire aidiverse rappresentazioni della bellezza: tutti possiamo essere fashion, tutti possiamo esaltare le nostre caratteristiche e volgerle al meglio. Tutti possiamo combattere lo stigma sociale che ancora circonda per ignoranza verso le diverse abilità. E’ unanella storia della bambola più famosa al mondo, che segna una nuova tappa nella sua vita e in quella dei giochi delle bambine e, vogliamo aggiungere, dei ...

'E' stato un onore lavorare con il brandsulla bambolacon sindrome di Down', ha dichiarato Kandi Pickard, Presidente e CEO di NDSS. 'Questo significa molto per tutte le persone con ...Da sempre la Mattel cerca di lanciare sempre piùrappresentative della società e inclusive. Dopo le bambole con l'apparecchio acustico, la protesi alle gambe e la sedia a rotelle,una giovane donna con la sindrome di Down . L'azienda l'...La Mattel l'ha creata insieme a un'associazione allo scopo di rendere la sua linea di bambole più inclusiva. La modella Goldstein: 'I bambini hanno bisogno di vedere più persone come ...

