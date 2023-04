Arriva il nuovo Patto di Stabilità per la riduzione del debito pubblico | la commissione Ue indicherà una “traiettoria tecnica”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E’ in arrivo ildi, ma con seno anche le multe Molti Paesi dell’Unione Europea, si portano da anni troppocollegato ad una bassa crescita economica. Quindi, per mettere un freno al fenomeno, l’Unione Europea ha preparato ilper lae la crescita, che verrà distinto a secondo della situazione economica dei singoli Stati. I piani saranno compito dei Paesi con alto, deficit sopra il 3% esopra il 60%. Per queste singole realtà, Italia inclusa, laUedelle “traiettorie tecniche”, per portare il Paese a ridurre il deficit dello 0.05% ogni anno. Il piano, con il ...

Quindi unpassaggio alle Camera e al Senato, prima in commissione Bilancio, poi in aula. Dalla conferenza dei capigruppo alla Cameraperò un'indicazione diversa: ripetere il voto sul ...In seratala soluzione, con ildocumento approvato dal Cdm e nuove votazioni indette per domani alla Camera e al Senato. Resta l'amarezza per la maggioranza per uno scivolone inatteso ...Ad un passo dall'uccisione di Putin: il retroscena choc sull'attentato ucraino Dalla Russiapoi unattacco all'Europa con cui i rapporti sono 'al livello minimo possibile' dopo le ...

Nuovo Direttore Sportivo a Codevigo, arriva in biancorosso Filippo Capuzzo Tuttocampo

(Adnkronos) - Da una parte si tende a sminuire la portata 'politica' dell'episodio, derubricandolo a mero incidente d'Aula, dall'altra si fa autocritica e c'è chi non nasconde la preoccupazione che il ...La maggioranza di centrodestra chiede di ripetere il voto. Perché il voto sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio non è andato bene per la coalizione di governo.