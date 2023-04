Arrestata coppia per droga a Meta di Sorrento

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Arrestatoper. Ad un controllo di routine hanno mostrato un atteggiamento sospetto. Marijuana in auto e in casa Arrestatoper. Controlli a tappeto aper i carabinieri di Piano diche durante un controllo straordinario nelle località turistiche hanno arrestato un 25enne e la sua compagna 27enne. Sono entrambi del posto e incensurati. I fatti sono accaduti in località Alberi e i militari hanno fermano un’auto per un normale controllo. La vettura a prima vista insospettabile. Si trattava, infatti di una famigliola: due giovani e una bimba di 5 anni. Davanti a questi casi in genere i Carabinieri si limitano ad un controllo di routine con la verifica dei documenti di guida. L’atteggiamento dei due però ha destato sospetti. Vista presenza ...