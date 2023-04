Arianna Mortelliti nipote di Andrea Camilleri | età | lavoro | marito | figli e vita privata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)diNella puntata di Oggi è un altro giorno del 26 aprile 2023 verrà ricordato, il più grande scrittore italiano di gialli, scomparso qualche anno fa. Padre di tanti successi come Il Commissario Montalbano, in onda ogni anno su Rai 1. Per ricordarlo ci sarà. Chi è ladel celebre scrittore ?biografia, età, chefa, età 36 anni, è nata a Roma nel 1987, dove tutt’ora vive e lavora. Sua madre è Andreina, perciòdi primo grado di ...