Arcaplanet prosegue impegno con servizio cani guida Lions

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si riconferma legame con questa realtà il 6 maggio prossimo, quando presso la sede deidi Limbiate, si terrà un evento aperto al pubblico Il caneè speciale, compagno della vita di tutti i giorni di un non vedente: in quanto tale, deve possedere dei requisiti particolari e necessita di un addestramento su misura. Anche quest’annola collaborazione con ildeidi Limbiate e ausili per la mobilità dei non vedenti onlus, con un’iniziativa speciale, volta a sostenere i pet del centro addestramento, in modo che i ‘pet parent’ non vedenti abbiano un proprio compagno di vita e ricevano il giusto supporto di cui hanno bisogno. Si riconferma quindi il legame con questa realtà il 6 maggio prossimo, quando ...

Raccolta cheininterrottamente nelle prossime ore per tutte le ONP ufficiali. A correre la ... La Dog RunSempre sabato, in City Life, è in programma la Dog Run, l'evento ...Raccolta cheininterrottamente nelle prossime ore per tutte le ONP ufficiali. A correre la ... LA DOG RUNSempre sabato, in City Life, è in programma la Dog Run, l'evento ...Raccolta cheininterrottamente nelle prossime ore per tutte le ONP ufficiali. A correre la ... LA DOG RUNSempre sabato, in City Life, è in programma la Dog Run, l'evento ...